الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: لا تراجع عن خطة التعافي التدريجي رغم تفشي كورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

 قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو-غيوم، اليوم الأحد، إن بلاده ستظل قادرة على تنفيذ خطتها للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل بدءا من أواخر أكتوبر المقبل، على الرغم من الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح كيم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن البلاد تسعى إلى تعجيل العودة إلى الحياة الطبيعية مع تقدم حملة التطعيم، مشيرا إلى أنه بحلول أواخر أكتوبر المقبل سيكون 70% من المواطنين قد حصلوا على التطعيم الكامل.

وأضاف أن أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من مشكلات اقتصادية عميقة بسبب قيود التباعد الاجتماعي المفروضة منذ مدة طويلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

3 جدد.. 24 لاعبًا فى قائمة المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

بسبب السرقة.. التفاصيل الكاملة لمقتل «الجدة حميدة» بيد حفيدتها وشركائها في امبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون