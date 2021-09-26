كوريا الجنوبية: لا تراجع عن خطة التعافي التدريجي رغم تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو-غيوم، اليوم الأحد، إن بلاده ستظل قادرة على تنفيذ خطتها للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل بدءا من أواخر أكتوبر المقبل، على الرغم من الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح كيم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن البلاد تسعى إلى تعجيل العودة إلى الحياة الطبيعية مع تقدم حملة التطعيم، مشيرا إلى أنه بحلول أواخر أكتوبر المقبل سيكون 70% من المواطنين قد حصلوا على التطعيم الكامل.

وأضاف أن أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من مشكلات اقتصادية عميقة بسبب قيود التباعد الاجتماعي المفروضة منذ مدة طويلة.