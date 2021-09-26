فريقا «التموين» للكرة الشاطئية والخماسية يدشنان مشاكرتهما في بطولة الشركات

يخوض فريقا كرة القدم الشاطئية والخماسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أولى مبارياتهما اليوم في بطولة الجمهورية 54 للشركات، والتي يتنافس فيها 31 فريقا.

وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة، أن أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية فوق سن 35 ستجرى اليوم مع فريق النحاس المصرية في تمام الساعة 12 ضمن المجموعة الأولى لتلك اللعبة، بينما أولى مباريات فريق الكرة الخماسية للوزارة ستكون أيضا غدا مع فريق هيئة قناة السويس، ويوم الإثنين القادم مع فريق نادي الصيد.

وأضاف مختار أن فريقا الوزارة يتلقيا اهتماما بالغا من الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا تشديد المصيلحي على تذليل العقبات أمام الفريقين.

وأكد أن فريقا الوزارة قد حصدا العديد من البطولات العام الماضي في الكرة الشاطئية وكرة القدم الخماسية، مشيرا إلى أن تشكيل الفريق هذا العام يشمل دسوقي أحمد - سكرتير عام اللجنة، وحسام عبد المتعال، وكابتن عادل أبو العلا - مدرب حراس المرمى وكابتن أحمد مطراوي - المدرب العام.