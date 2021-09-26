الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فريقا «التموين» للكرة الشاطئية والخماسية يدشنان مشاكرتهما في بطولة الشركات

وزير التموين
وزير التموين

يخوض فريقا كرة القدم الشاطئية والخماسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أولى مبارياتهما اليوم في بطولة الجمهورية 54 للشركات، والتي يتنافس فيها 31 فريقا.

 وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة، أن أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية فوق سن 35 ستجرى اليوم مع فريق النحاس المصرية في تمام الساعة 12 ضمن المجموعة الأولى لتلك اللعبة، بينما أولى مباريات فريق الكرة الخماسية للوزارة ستكون أيضا غدا مع فريق هيئة قناة السويس، ويوم الإثنين القادم مع فريق نادي الصيد.

وأضاف مختار أن فريقا الوزارة يتلقيا اهتماما بالغا من الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا تشديد المصيلحي على تذليل العقبات أمام الفريقين.

وأكد  أن فريقا الوزارة قد حصدا العديد من البطولات العام الماضي في الكرة الشاطئية وكرة القدم الخماسية، مشيرا إلى أن تشكيل الفريق هذا العام يشمل دسوقي أحمد - سكرتير عام اللجنة، وحسام عبد المتعال، وكابتن عادل أبو العلا - مدرب حراس المرمى وكابتن أحمد مطراوي - المدرب العام.

مصري رئيس مجلس إدارة التجارة لجنة وزير قناة السويس الرى التجارة الداخلية وزير التموي هيئة قناة السويس لعبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بطولة الجمهورية كرة القدم الجمهورية وزير التموين والتجارة الداخلية المصيلحي علي المصيلحي وزارة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية هيئة قناة وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي رئيس مجلس عقبات الرياضي الشاطئ لوزارة التموين التموين والتجارة مدرب نادي الصيد مجلس ادارة تذليل العقبات السويس وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

3 جدد.. 24 لاعبًا فى قائمة المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

بسبب السرقة.. التفاصيل الكاملة لمقتل «الجدة حميدة» بيد حفيدتها وشركائها في امبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون