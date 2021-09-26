الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف على 1928 مواطن في قافلة طبية بأسوان

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية بقريتي إبريم بنصر النوبة، وفارس بكوم أمبو.

وذلك في إطار متابعته المتواصلة للجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر احتباجاً بمختلف القرى المستهدفة وخاصة في المناطق البعيدة والنائية. 

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القوافل الطبية بأسوان 

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومان في كل قرية، واستهدفت توقيع الكشف الطبي على 1928 مواطن. 

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القوافل الطبية بأسوان 

وذلك في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحاً أن القافلة تضمنت أيضاً عقد عدد من ندوات التوعية لأهالى القريتين.

أسوان فارس الكشف الطبى محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة حياة كريمه توقيع الكشف الطبي الاكثر احتباجا إبريم

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