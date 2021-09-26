توقيع الكشف على 1928 مواطن في قافلة طبية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية بقريتي إبريم بنصر النوبة، وفارس بكوم أمبو.

وذلك في إطار متابعته المتواصلة للجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر احتباجاً بمختلف القرى المستهدفة وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

القوافل الطبية بأسوان

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومان في كل قرية، واستهدفت توقيع الكشف الطبي على 1928 مواطن.

القوافل الطبية بأسوان

وذلك في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحاً أن القافلة تضمنت أيضاً عقد عدد من ندوات التوعية لأهالى القريتين.