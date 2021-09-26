عقب الأربعين.. استخراج جثة متوفى قتلته الزوجة الثانية بالسم في أكتوبر

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة عامل، مقتولًا بالسم على يد زوجته الثانية عقب تقديم الزوجة الأولى بلاغًا ضدها في منطقة أكتوبر عقب 40 يومًا من الدفن.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من الزوجة الأولى للمتوفى «م .ع»، 56 سنة، عامل، تتهم فيه زوجته الثانية بقتله بـ«السم»، وأضافت أن زوجها توفى قبل 40 يومًا واُستخرج له تصريح الدفن وشهادة الوفاة، ودُفن في مقابر العائلة بمنطقة أكتوبر.

وذكرت الزوجة الأولى أنها توصلت إلى معلومات تؤكد تورط ضرتها في قتله بوضع السم له، وبعد تأكد النيابة العامة من جدية البلاغ أمرت باستخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

واصطحبت النيابة العامة زوجه المتوفى وأحد أقاربه وطبيب شرعي وفني تشريح وضباط مباحث من قسم شرطة أكتوبر، وانتقلوا إلى مقابر منطقة أكتوبر، وبواسطه المسؤول عن المقابر تم التحفظ على تصريح الدفن الخاص بالمتوفى، كما أرشد عن المقبرة التي دُفن بها العامل.

وتبين أن جثة العامل المتوفى بها أجزاء كثيرة لم تُحلل، وتم استخراجها خارج المقبرة، وبعرضها على زوجته وأحد أقاربه أقرا بأنها للمتوفى، فقام الطبيب الشرعي بتوجيه فني التشريح إلى الأجزاء التي تؤخذ العينات منها، ووُضعت العينات في أكياس، وقررت النيابة العامة دفن جثة المتوفى مرة أخرى وغلق المقبرة.

وتبين أن العينات معوية أُخذت من جثة المتوفى، وجار إرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها للتأكد من وجود سموم داخلها أم لا، وأن عدم تحلل الجثة بالكامل سهّل الحصول على العينات التي ستُحلل، مشيرًا إلى أنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من نتائج تحليل العينات وإرسال التقرير الخاص بها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.