لرفع «كمرات المونوريل».. استمرار الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس

تواصل الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، غلق شارع يوسف عباس، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل.

ويستمر الغلق لأجزاء من الشارع لمدة 3 أيام بدايةً الساعة 12 صباحًا من يوم السبت الموافق 25/9/2021 وحتى الساعة 6 صباحًا من يوم الإثنين 27/9/2021، دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ أعمال الغلق على النحو التالى:

استقطاع الحارة اليسرى بمسطح كوبرى يوسف عباس أمام نادى الزهور للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر حتى تقاطعه من طريق النصر.

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالوصلة من أمام نادى الزهور وحتى تقاطعه مع طريق النصر.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر يسلك يمينًا شارع خلف نادى الزهور فيسارًا شارع مدرسة الموهوبين فيمينًا طريق النصر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مهام واختصاصات وزارة الداخلية

وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.

مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشآت والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقًا للقانون.

وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقًا للقانون.

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية، وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب، ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقًا للقانون.

وإدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.

وإدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم، والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشآت ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.

وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

تنظيم وإدارة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقًا للقانون.

واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتأمين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على إجرائها.

تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة.

وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيمًا وتدريبًا وتسليحًا ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.

تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.

إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.

إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.

المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطه بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.

أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.