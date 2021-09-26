«مايكروسوفت» تكشف عن «فأرة» كمبيوتر مصنوعة من مخلفات المحيطات

تعهد ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والإلكترونيات الأمريكية العملاقة (مايكروسوفت)، بأن تكون أنشطة الشركة العملاقة بدون أي انبعاثات كربونية وصديقة للبيئة

المائية بحلول 2030، مع إجراء تغييرات مستدامة في مختلف الخامات والمواد التي تستخدم في صناعة أجهزة وعبوات منتجات الشركة.

وفي هذا السياق كشفت مايكروسوفت عن فأرة كمبيوتر جديدة تعتمد بنسبة 20% على المخلفات البلاستيكية التي تم جمعها من المحيطات والتي أعيد تدويرهاوعلى العبوات القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

وقال ناديلا خلال احتفال الشركة لطرح الجيل الجديد من الكمبيوتر اللوحي سورفيس برو8 "إذا كنت جادا بشأن الابتكار، فيجب ان تكون ايضا جادا في ضمان وصول هذه الابتكارات إلى الجميع ، وأن تكون جادا في الحفاظ على استدامة الموارد المحدودة لكوكبنا".

كان ناديلا قد تعهد أولا بأن تكون مساهمة مايكروسوفت في جهود تقليص الانبعاثات الكربونية أكبر من الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها بحلول 2030، بهدف تعويض كل كميات الانبعاثات التي أصدرتها الشركة طوال حياتها بحلول 2050.

يذكر أن كميات العوادم الكربونية التي تعالجها الشركة تعادل كميات

العوادم التي تصدرها منذ .2012

على جانب آخر، تستعد مايكروسوفت لإطلاق الإصدار الجديد من حزمة البرمجيات المكتبية الشهيرة "أوفيس" في 5 أكتوبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تطرح فيه الشركة نظام التشغيل الجديد ويندوز "11".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مايكروسوفت أكدت في وقت سابق أنها في حين يظل تركيزها الرئيسي على خدمة البرمجيات المكتبية ذات الاشتراك المعروفة باسم مايكروسوفت 365 فإنها ستطرح أوفيس 2021 التي يتم شراؤها مرة واحدة للمستخدمين غير المستعدين للتعامل مع خدمات الحوسبة السحابية ذات الاشتراك الدوري.

وسيتم طرح أوفيس 2021 في نسختين، الأولى للمستخدمين التجاريين، وتسمى أوفيس إل.تي.إس.سي، وهي الحروف الأولى من عبارة "قناة الخدمة طويلة الأجل" باللغة الإنجليزية، والثانية للمستخدمين الأفراد.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن نسخة "أوفيس إل.تي.إس.سي" متاحة للعملاء بالفعل.

وتتضمن خصائص محسنة لتسهيل التعامل معها، مع تحسين أداء برامج وورد وإكسيل وباور بوينت، إلى جانب تحسين مظهر البرامج، مثل دعم خاصية الوضع القاتم.