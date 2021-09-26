الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تتسلم 160 ألف جرعة لقاح «أسترازينيكا» من سلوفاكيا

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

وصلت 160 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من سلوفاكيا، إلى تايوان اليوم الأحد، وسيتم استخدامها، كجرعات ثانية، للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعة أولى، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية"سي.إن.إيه" اليوم الأحد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في منتصف يوليو الماضي عن أن سلوفاكيا تعهدت بالتبرع بإجمالي عشرة آلاف جرعة من اللقاحات لتايوان.
غير أن وزارة الاقتصاد السلوفاكية قالت أمس الأول الجمعة، إن البلاد قادرة على توفير 150 ألف جرعة أخرى، بفضل تضافر الجهود داخل حكومة سلوفاكيا.
وأعربت رئيسة تايوان، تساي إينج وين عن شكرها لسلوفاكيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأعربت تساي أولا عن امتنانها للدعم الهائل، الذي ظهر من خلال التبرعات باللقاحات، وقالت إن تايوان تأثرت بروح الصداقة، التي ظهرت، خلال تلك الجائحة.
وذكر متحدث باسم مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة، تشوانج جين-هسيانج، أمس السبت، أنه بالإضافة إلى 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات "أسترازينيكا" من اليابان، التي وصلت في 25 سبتمبر الجاري، سيتم طرح لقاحات تبرعت بها سلوفاكيا، كجرعات ثانية لمن هم حصلوا على جرعة أولى.
ووصلت الجرعات مطار "تايوان" الدولي في الساعة السادسة و14 دقيقة صباحًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

«الصحة»: فتح مراكز الشباب لتطعيم المواطنين ضد «كورونا» بداية من اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «المحضر» بمنطقة الحدائق

رئيس وزراء اليابان يبدى تفاؤله بإمكانية رفع «طوارئ كورونا»

استمرار رفع القمامة من الشوارع والطرقات بمراكز الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون