تايوان تتسلم 160 ألف جرعة لقاح «أسترازينيكا» من سلوفاكيا

وصلت 160 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من سلوفاكيا، إلى تايوان اليوم الأحد، وسيتم استخدامها، كجرعات ثانية، للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعة أولى، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية"سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في منتصف يوليو الماضي عن أن سلوفاكيا تعهدت بالتبرع بإجمالي عشرة آلاف جرعة من اللقاحات لتايوان.

غير أن وزارة الاقتصاد السلوفاكية قالت أمس الأول الجمعة، إن البلاد قادرة على توفير 150 ألف جرعة أخرى، بفضل تضافر الجهود داخل حكومة سلوفاكيا.

وأعربت رئيسة تايوان، تساي إينج وين عن شكرها لسلوفاكيا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعربت تساي أولا عن امتنانها للدعم الهائل، الذي ظهر من خلال التبرعات باللقاحات، وقالت إن تايوان تأثرت بروح الصداقة، التي ظهرت، خلال تلك الجائحة.

وذكر متحدث باسم مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة، تشوانج جين-هسيانج، أمس السبت، أنه بالإضافة إلى 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات "أسترازينيكا" من اليابان، التي وصلت في 25 سبتمبر الجاري، سيتم طرح لقاحات تبرعت بها سلوفاكيا، كجرعات ثانية لمن هم حصلوا على جرعة أولى.

ووصلت الجرعات مطار "تايوان" الدولي في الساعة السادسة و14 دقيقة صباحًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.