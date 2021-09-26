استشهاد 5 فلسطينيين فى اشتباكات مع قوات الاحتلال بجنين والقدس

استشهد 5 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذها لحملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية.

ونفذت الحملة وحدات نخبوية تابعة لجيش وشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك).

واستشهد اثنان من الفلسطينيين الخمسة في بلدة برقين في غرب جنين، فيما استشهد الثلاثة الآخرون في بيت عنان بالقدس المُحتلة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ان الاستيطان هو التحدي الأكبر والعقبة الأساس أمام أي جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي، أن الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة للانخراط في عملية سياسية ذات جدوى هو تخريب مُتعمد لتلك الجهود، وتقويض متواصل لأي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهي أيضًا مواقف معادية للسلام من شأنها تعميق المشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وسرقة مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان، وبهدف خلق تواصل جغرافي بين الكتل الاستيطانية والبؤر المنتشرة في طول وعرض الضفة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وأدانت الوزارة المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن نتائجها وتداعياتها على عملية السلام برمتها، مشيرة إلى أن أركان الحكومة الإسرائيلية تواصل إعلان مواقف وإطلاق تصريحات للتفاخر بمعاداتها للسلام، ورفضها المستمر لأي عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني ومعارضتها لإقامة دولة فلسطينية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسئولياته واحترام قراراته وخاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف استيطانها وكف يدها عن جميع المناطق المصنفة (ج) بصفتها جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.