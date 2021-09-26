رئيس وزراء اليابان يبدى تفاؤله بإمكانية رفع «طوارئ كورونا»

أبدى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، تفاؤله بشأن إمكانية رفع حالة الطوارئ في اليابان بسبب جائحة فيروس كورونا عندما تنتهي فترة العمل بها في نهاية هذا الشهر، مؤكدًا أن وضع كوفيد-19 في البلاد بات يتحسن.

وقال سوجا - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" في واشنطن بعد يوم واحد من حضور الاجتماع الشخصي الأول لزعماء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند - "لقد تحول الوضع بالتأكيد إلى الأفضل، فعدد الحالات الجديدة في اليابان انخفض إلى حوالي 3000 حالة في اليوم من حوالي 25000 حالة في وقت ما"، مشيرًا إلى أنه سينتظر سماع رأي الخبراء قبل اتخاذ قرار رفع حالة الطوارئ.

وفي سياق متصل، رجح وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا انتهاء حالة الطوارئ يوم الخميس ، قائلًا: "أعتقد أننا يمكن أن نحقق ذلك في ظل الوضع الحالي".

وكانت بدأت وزارة الصحة اليابانية، في مراجعة نظام الرعاية الصحية في البلاد استعدادًا لموجة سادسة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أمس السبت، أنه بالإضافة إلى مطالبة المؤسسات الطبية القائمة بتأمين أسرّة كافية في المستشفيات، تخطط وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أيضًا لزيادة عدد المرافق الطبية المؤقتة مثل الصالات الرياضية وتعزيز التنسيق بين الموظفين وتدريبهم.

وفي اتصالات مع الحكومات المحلية في منتصف الشهر الجاري حول إنشاء نظام طبي متوسط ​​إلى طويل الأجل لعلاج مرضى كوفيد-19، شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على التوازن مع علاج الأمراض الأخرى.

وأضافت أن الإصابات تتزايد حتى في البلدان التي طبقت برامج التطعيم الخاصة بها في وقت أبكر من اليابان، لذلك من المتوقع أن تتجدد العدوى في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الحكومة خططًا لتعزيز المراقبة ودخول المستشفيات في حالات الطوارئ للمرضى الذين يتعافون في المنزل، وطلبت إنشاء نظام مسبقًا للتنسيق وتدريب الموظفين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.