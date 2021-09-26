تايلاند: 125 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأحد، 12 ألفًا و353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و561 ألفًا و638 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية ، 125 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفًا و268 حالة.. في حين تعافى على مدار أمس 14 ألفًا و305 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و423 ألفًا و126 شخصًا.

وفي سياق متصل، تعتزم تايلاند تخفيض فترة الحجر الصحي الإجباري للمسافرين الملقحين لسبعة أيام فقط، وذلك لتعزيز اقتصادها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض القول إن تخفيض فترة الحجر الصحي من 14 يومًا لسبعة أيام سوف يساعد في تعزيز الاقتصاد وقطاع السياحة.

وإذا ما وافقت الوكالة المعنية بالوضع الوبائي على تخفيض فترة الحجر الصحي، سوف يتم تطبيق القرار الجديد ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا لما قاله كارنكاوينبونج.

ووفقًا للقواعد المقترحة، سوف يتعين على المسافرين الدوليين الذين بحوزتهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا الخضوع لاختبار لدى وصولهم قبل أن يتوجهوا إلى منشآت الحجر الصحي.

وسوف يخضع المسافرون الذين ليس بحوزتهم شهادات تثبت تطعيمهم، ووصلوا جوًا لتايلاند للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في حين سوف يخضع المسافرون برًا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.