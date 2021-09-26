الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بألمانيا

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية بألمانيا

بدأت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، اليوم الأحد. 

وفتح نحو 60 ألف مركز اقتراع أبوابه في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، أمام الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين الألمان الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 60.4 مليون مواطن، من بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم المشاركة للمرة الأولى.
ويخوض إجمالي 47 حزبًا الانتخابات بألمانيا.
ومن المتوقع أن يدلي الكثير من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر التصويت البريدي. وبحسب الإدارة الاتحادية للانتخابات بألمانيا، من المتوقع أن تصل النسبة إلى 40% هذه الانتخابات.
يذكر أن 28.6% ممن كان يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2017 استخدموا هذا التصويت البريدي.

 وتتسم هذه الانتخابات بأهمية شديدة بالنسبة لألمانيا، حيث سيتقرر من خلالها من سيخلف أنجيلا ميركل في المستشارية بعد توليها هذا المنصب لأكثر من 16 عامًا.
ويعتبر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية أولاف شولتس، 63 عامًا، وهو وزير المالية حاليًا بحكومة ميركل ونائبها في المستشارية، المرشح المتصدر  للسباق لخلافتها على منصبها في المستشارية طبقًا لاستطلاعات الرأي.

وعلى صعيد آخر، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي.

وخلال مشاركتها في آخر فعالية انتخابية لمرشح تحالفها المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، قالت ميركل في مسقط رأس الأخير بمدينة آخن :"ألمانيا لا يمكنها أن تعيش بشكل جيد إلا إذا استخدمت رخاءها أيضًا من أجل الأمن".

ورأت ميركل أن على ألمانيا أن تسهم أيضًا في أن "يتمكن آخرون من العيش بأمان"، محذرة من أنه بدون ذلك ستتوقف أجهزة في الخارج عن تقديم المساعدة لألمانيا والبعث بإشارات مفيدة كما حدث في إحباط الهجوم المحتمل على المعبد اليهودي في مدينة هاجن.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الأمن يتوقف أيضًا على التعايش الدولي، وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تدعم ألمانيا قواتها الأمنية، وأن تقدم لها أفضل تجهيزات وأن توفر لها المال ولا تعامل الجيش والشرطة بريبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

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