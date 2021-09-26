الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

69 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

 سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، 4 آلاف و647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و392 ألفًا و397 إصابة.
كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية، 69 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 55 ألفا و626 وفاة.
وأوضحت أنه من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 448 إصابة لأطفال و57 إصابة بين العاملين في القطاع الصحي، فيما تعافى على مدار أمس، 983 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و244 ألفا و192 شخصًا.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية،  أنها قامت بتطعيم 159 ألفًا وأربع أشخاص بلقاح مضاد لفيروس كورونا حتي أمس الست.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن 96 ألفًا و885 شخصًا تلقوا الجرعة الأولي بينما تلقى 62 ألفًا و119 شخصًا الجرعة الثانية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الأوكرانية، تم توزيع 12 مليونًا و138 ألفًا و989 جرعة لقاح مضادة لكورونا حيث تلقى 6 ملايين و720 ألفًا و913 شخصًا الجرعة الأولى و5 ملايين و418 ألفًا و78 الجرعة الثانية.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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