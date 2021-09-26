الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«القاسمي» يفتتح أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

الشيخ سلطان بن أحمد
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي

 افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة ، تحت عنوان "دروس الماضي، تطلعات المستقبل" بمشاركة 79 خبيرًا في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية.

ويستضيف المنتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف ، والأمير تركي الفيصل آل سعود مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من قادة التغيير والمسئولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب.


ويناقش المنتدى - علي مدى يومين - دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد الجائحة التي شهدها العالم وشكلت تحديًا كبيرًا أمام كبرى بلدان العالم ، وآليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة، ومستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعها في صناعة القرار.

ويتضمن المنتدى 31 فعالية تتوزع بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12 منصة تفاعلية، كما يعقد المنتدى 7 جلسات حوارية وورش عمل تدريبية منها "إدارة صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي"، و"صناعة البودكاست .. رافق جمهورك أينما كان" يقدمها متخصصون من أكاديمية الإعلام الجديد. 

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، إن الدورة العاشرة تحمل عناوين وموضوعات تطرح لأول مرة على المستوى الإقليمي،  معربًا عن تطلعه لأن تسهم في ترسيخ ملامح مرحلة جديدة من الاتصال الحكومي في المنطقة.

وأضاف أنه من منطلق الإدراك لسرعة التحولات العالمية في مختلف القطاعات وما نتج عنها من آثار على نفسية الجماهير وتغيير في أولوياتها واهتماماتها حرصنا على أن تدعم أجندة هذا العام توجه الحكومات والمؤسسات نحو المزيد من الجاهزية والمرونة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

«الصحة»: فتح مراكز الشباب لتطعيم المواطنين ضد «كورونا» بداية من اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «المحضر» بمنطقة الحدائق

رئيس وزراء اليابان يبدى تفاؤله بإمكانية رفع «طوارئ كورونا»

استمرار رفع القمامة من الشوارع والطرقات بمراكز الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون