اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفي أبو الريش

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل أبو الريش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري الملقب وعضوية االمستشارين اسامة محمد عل و ياسر عبد المجيد ابراهيم وامانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول أن المتهمين هم الزهراء .ح، 45 سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة و ياسر.ا، 39 سنة، موظف بهيئة النقل العام.

وأضاف أمر الإحالة أنهم في يوم 21/ّ3/ 2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة المتهمة الأولي خطفت الطفل المجني عليه محمد حمادة رجب بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبي عليه وانصرفت به خارج المستشفى قاصدًا من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الأحالة قيام المتهمة بتدخلها في وظيفة عمومية طبيبة بشرية بمستشفي أبو الريش للأطفال من غير ان تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بان ادعت لوالدة المجني عليه زورا كونها طبيبة بالمستشفي وأخذت رضيعها منها بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبي عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن اتفق معها علي خطف أي من الأطفال المترددين علي المستشفى وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه حال دخولها للمسشفى بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما فوقعت الجريمة بناءًا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم مع المتهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة في التداخل في وظيفة عمومية بأن اتفق معها علي الإدعاء أنها طبيبة بمستشفى أبو الريش كذبًا وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام فوقعت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعة على النحو المبين بالتحقيقات.