الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات السودانية تصد محاولة توغل لقوات إثيوبية فى أم براكيت

القوات السودانية
القوات السودانية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني لسكاي نيوز عربية اليوم الأحد ان القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت الواقعة في شرق السودان.

 

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا..

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، على موقف السودان بشأن حدوده مع أثيوبيا، موضحة أن السودان  قام باستعادة أراض تتبع له وتحت سيادته، ولديه جميع الوثائق التي تثبت ذلك، وليس لديه نية للسيطرة على أراضي الآخرين.

والتقت "المهدي" في الخرطوم، مع أولوسيجون أوباسانجو الرئيس النيجيري الأسبق، والمبعوث السامي للاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن أوباسانجو تطرق إلى امكانية لعب الاتحاد الأفريقي دورًا في تقريب وجهات النظر  بين السودان وأثيوبيا في ملف الحدود بغية تعزيز الأمن الإقليمي.

وناقش اللقاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي عن طريق الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي للتغلب على كافة التحديات التي تواجه دول المنطقة. 

وشددت وزيرة خارجية السودان، على تطلع السودان الرئيس الحالي لمنظمة "إيجاد" للعمل المشترك والتنسيق الوثيق و الفعّال مع الاتحاد الأفريقي والمبعوث السامي، إكمالًا للجهود التي بدأها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لمواجهة ومعالجة كافة التحديات الراهنة بمنطقة القرن الأفريقي.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني القوات السودانية قوات إثيوبية قطاع أم براكيت أراضي الفشقة

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