الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أهم ما تناولته الصحف اليوم الأحد 26-9-2021

الصحف
الصحف

 قالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماما متزايدا بتوطين صناعة السيارات، وهو ما يتضح من كثافة الاجتماعات المتخصصة واستضافة الوفود الأجنبية لدعم مسار تلك الصناعة.


ولفتت الصحيفة إلى آخر هذه الاجتماعات كان اللقاء الذى عقده د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى 23 سبتمبر الحالى مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات يضم مايك وايتفيلد، رئيس شركة نيسان إفريقيا، وتوماس شافر، الرئيس التنفيذى لشركة سكودا العالمية، وماركوس ثيل، نائب رئيس شركة بوش فى إفريقيا، بحضور عدد من المسئولين المصريين.


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك فرصا متزايدة لنمو سوق السيارات فى مصر وإفريقيا، لامتلاك مصر المقومات التى تجعل منها سوقا صاعدة وواعدة لاستقبال استثمارات كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع السيارات، وبصفة خاصة بعد الحوافز التى تم منحها للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وأكدت الأهرام أن الاهتمام بصناعة السيارات يعد جزءا من استراتيجية التصنيع التى يهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تعبر عنه الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وصناعاتها المغذية، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة اشمل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك فى إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى.


وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تعمل، وفق التوجيهات الرئاسية، على تعميق التصنيع المحلي، والتعاون والشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، خاصة الخبرة الألمانية واليابانية من اجل امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة.

 

وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، إن بناء الإنسان المصرى صحيا وعلميا وثقافياً هو جسر العبور إلى المستقبل بقوة وصلابة نحو توفير حياة كريمة شاملة لكل المصريين.. لافتة إلى أن النجاح في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.. إنما يتطلب المزيد من العمل والعطاء والجهد المتواصل.


وأضافت الجمهورية أن مصر شهدت على مدار تاريخها مبادرات وطنية دؤوبة في مجال العمل الخيري.. لأن العمل الخيرى هـو الوجه الحقيقي للإنسانية حيث يسهم في القضاء على الفقر الذي يعد جوهر التحديات التي تهدد أمن الإنسانية وسلامتها.. ويهدف العمل الخيري إلى تحقيق الخير ونشر التكافل والتضامن الاجتماعي بين البشر.. وتعزيز دور القيم الدينية والاجتماعية والأخلاق الكريمة في تقدم المجتمعات.


وأكدت أن مصر أرض النيل والخير والنماء تمتد فيها جذور العمل الخيري إلى تاريخ عريق يضرب في أعماق الإنسانية منذ القدم إلى اليوم.. حيث تم إنشاء صندوق «تحيا مصر» عام ٢٠١٤ بهدف تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية قومية تعالج قضايا اجتماعية وتخدم ملايين المواطنين.


وأشارت الصحيفة في هذا الإطار إلى اهتمام صندوق «تحيا مصر» بالمواطن البسيط وتنفيذ البرامج الصحية والتنموية وتطوير المناطق العشوائية.. لافتة إلى أنه وخلال السبع سنوات الماضية تضافرت منظومة العمل الاجتماعي من خلال صندوق «تحيا مصر» لتقدم نموذجا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

مصر قدم تعاون صندوق تحيا مصر جمهور تحقيق خدمات مجتمع اجتماع الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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