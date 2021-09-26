موريتانيا.. اعتقال 123 محتجّا جنوب البلاد بعد أعمال شغب بمدينة اركيز

اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد، وفق موقع "صحراء ميديا" عن مصدر مطلع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، زار قائد الدرك الوطني الموريتاني عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.

ويوم الأربعاء احتج العديد من سكان اركيز على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة.

وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.

و علي صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة- في بيان- أنها سجلت 70 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 35 ألفًا و819 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34 ألفًا و210 وإجمالي الوفيات 768.