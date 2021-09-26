الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا.. اعتقال 123 محتجّا جنوب البلاد بعد أعمال شغب بمدينة اركيز

سجون موريتانيا
سجون موريتانيا

اعتقلت السلطات الموريتانية 123 شخصا خلال احتجاجات شهدت أعمال شغب بمدينة اركيز جنوب البلاد، وفق موقع "صحراء ميديا" عن مصدر مطلع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، زار قائد الدرك الوطني الموريتاني عبد الله ولد أحمد عيشة فجر الأحد مدينة اركيز للاطلاع على سير التحقيقات المستمرة بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة.

ويوم الأربعاء احتج العديد من سكان اركيز على انقطاعات الكهرباء المتكررة، وسوء الخدمات في المدينة.

وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال شغب طالت شركة للكهرباء ومركزا للحالة المدنية ومنزل عمدة المدينة.

 

و علي صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة- في بيان- أنها سجلت 70 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 35 ألفًا و819 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34 ألفًا و210 وإجمالي الوفيات 768.

اعتقال جنوب موريتانيا البلاد عتقال جنوب البلاد المملكة المتحدة الولايات المتحدة روسيا احتجاجات البرازيل فرنسا وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

تعرف على أهم ما تناولته الصحف اليوم الأحد 26-9-2021

القوات السودانية تصد محاولة توغل لقوات إثيوبية فى أم براكيت

الهند: 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 26-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم