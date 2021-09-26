10 شرطيات من أصول أفريقية ترفعن دعوى ضد شرطة واشنطن بسبب تمييز مزعوم

رفعت عشر شرطيات من أصول أفريقية دعوى جماعية ضد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، بدعوى أنهن تعرضن للتمييز.



وأفاد موقع أكسيوس الإخبارى الأمريكي، بأن الشرطيات أبلغن بتعرضهن لثقافة التمييز على أساس عنصري وجنسي، والعمل في بيئة غير مواتية، وتعرضهن للانتقام عندما يشتكين.



وقالت الشرطيات إن تلك المشكلات استمرت لأكثر من عقدين فى ظل العمل تحت قيادة ما لا يقل عن ثلاثة من قادة الشرطة.



وتسعى الشرطيات للحصول على 100 مليون دولار كتعويضات.

وعلى صعيد آخر، سجلت جنوب أفريقيا 1634 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليونين و 895 ألفًا و 976 حالة.

كما سجلت جنوب أفريقيا 34 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78001 حالة، وفقًا لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا.

وبلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في جنوب أفريقا مليونين و 758 ألفًا و 274 شخصًا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.