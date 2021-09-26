الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص العاملين بالمجال الطبى

مستشفيات نيويورك
مستشفيات نيويورك

حذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوتشول اليوم الأحد، من أنها سوف تعلن حالة الطوارئ؛ إذا ما حدث عجز في أعداد موظفي القطاع الصحي؛ بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وقالت هوتشول - في بيان اليوم - إنها تعتزم كذلك توجيه الدعوة لأعضاء الحرس الوطني ممن تم تدريبهم في المجال الطبي، إضافة إلى موظفين من خارج نيويورك وآخرين ممن تقاعدوا، بعد أن سبق لهم العمل في هذا القطاع إذا اقتضت الضرورة.


وأشارت إلى أن لديها مخاوف من حدوث نقص كبير في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية في حالة دخول قرار الالتزام بأن يكون العاملون قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا حيز التنفيذ بحلول يوم غد الإثنين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

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