أستاذ مناعة: الموجة الرابعة لكورونا ليست الأخيرة

مازال تسيطر أخبار فيروس كورونا الكثير من المحافل الإخبارية، خاصة بعد انتشار الموجة الرابعة من الفيروس، حيث انتشرت الكثير من الإشاعات التي طالت لقاحات الفيروس الموجودة.



من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن مصر نجحت وصمدت أمام فيروس كورونا، وتمكنت من صد هجمات الكورونا فى ثلاث جولات حتى الآن، ومازالت تواصل التحدي والتصدي للموجة الرابعة للكورونا.



وأشار بدران إلى أن اهتمام القيادة السياسية المبكر، وحشد جهود الدولة ساهم في النجاح المصري في حرب كورونا.



العالم قرية صغيرة.

وأضاف أستاذ المناعة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن بعض الدول الكبرى فشلت أمام فيروس كورونا ، وعلينا عدم تكرار ما ارتكب من أخطاء في مواجهة الفيروس بباقي دول العالم.



بدران: الموجة الرابعة لفيروس كورونا ليست الأخيرة

وأكد بدران أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ليست الأخيرة، والموجة الخامسة دخلت إيران وأمريكا وهونج كونج، والسادسة في الطريق.

ونوه بدران أن الدول الأوربية تسبقنا في توقيت موجة كورونا بشهر أو شهر ونصف ، لكننا نسبقها في التغلب عليها، مشيرا أن مصر متقدمة في سباق التصدي لفيروس كورونا بالأرقام وارتفاع معدل الشفاء وانخفاض معدل الوفيات خير دليل.

اللقاحات آمنى ولا داعي للخوف



وعن الشائعات الخاصة بالآثار الجانبية لفيروس كورونا، أكد استاذ المناعة، أن اللقاحات المتوفرة للتطعيم ضد كورونا صالحة للوقاية من المتحورات الموجودة في العالم.

وأضاف أستاذ المناعة والحساسية، أن اللقاحات الموجودة والتي توفرها الدولة آمنة، ولا داعي للخوف من تلقي اللقاح.

وأشار أن ما يدور من إشاعات حول الآثار الجانبية للفيروس ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أن اللقاحات تم اختبارها، حيث إنها السبيل الوحيد لموجة الفيروس الذي حصد الكثير من الأرواح حول العالم ومازال يحصد المزيد.