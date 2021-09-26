وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلى يختطف شابين فلسطينيين فى جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اختطفت شابين فلسطينيين خلال تواجدهما في محطة للمحروقات في جنين".

وقال موقع "القدس"، إن "الوحدات الخاصة استخدمت سيارة فلسطينية محملة بالخضار وحاصرت الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح البالغ 25 عاما أثناء تواجده داخل سيارته في محطة "النفاع" للمحروقات في المدينة، وانتزعته من سيارته تحت تهديد السلاح ونقلته لجهة مجهولة، علما أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين".

وأضاف أن "هذه الوحدة اختطفت الشاب محمد مازن السعدي، وهو أسير محرر لعدة مرات، ومطارد من قبل الاحتلال منذ شهرين".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارًا وتسلق شجرة يصعب النزول منها.

وفي تصريح لقناة "13" العبرية، علّق جانتس على خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "من المهم أن ندرك أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الواقع هي تطوير الأمن وتطوير الاقتصاد وتقوية حكم الشعب الفلسطيني السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "استمرار عباس في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة يصعب النزول منها".

وبشأن خيار لقاء عباس مرة أخرى، أضاف: "لقائي معه لأغراض أمنية لضمان الاستقرار على الأرض وسأفعل ذلك مرة أخرى كما يتطور لاحقًا وإذا لزم الأمر".

وكان جانتس قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله نهاية شهر أغسطس الماضي.

وحول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي، قال: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن القضية هي مسألة حنكة سياسية وليست سياسة صغيرة".

وأردف قوله: "لقد التقيت مع كلا الجانبين من مجلس النواب الأمريكي، وبالنظر إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق أوسع، آمل أن يتفهم الأمريكيون والأوروبيون أنه يجب أن تكون هناك خطة ب".