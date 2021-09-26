نيجيريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لتغطية عجز الطاقة

تحتاج نيجيريا إلى أكثر من 400 مليار دولار لتلبية احتياجاتها من الطاقة وخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري إلى الصفر.



وقال الرئيس محمدو بوهاري في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الجزء الأكبر من الأموال، 310 مليارات دولار، مطلوب لتشييد البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وهناك حاجة أيضا إلى 75 مليار دولار لإنشاء مبان، و 41 مليار دولار أخرى لتمويل مرافق الصناعة والنقل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.



ولم يحدد الرئيس إطارا زمنيا لخطة الإنفاق، برغم أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستحتاج إلى دعم الدول المتقدمة لسد فجوة التمويل، التي تتجاوز الميزانية السنوية للطاقة للبلاد في السنوات الثلاثين القادمة.



ويتعرض بوهاري، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، لضغوط لإظهار كيفية انتقال أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان في نهاية المطاف لبديل للوقود الكربوني.



وكان البيان الصحفي لبوهاري بمثابة بيان أهدافه غير محددة، وغير قابلة للتحقيق بالنسبة له دون مساعدة خارجية

ضخمة، فيما تكاد تتطابق احتياجات التمويل مع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، ذكر مركز الأمراض النيجيري أنه تم تسجيل 513 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية - أن إجمالي الإصابات بلغ 202 ألف و704 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2664 حالة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 190 ألفًا و901 متعاف منذ بداية الجائحة، فيما تم تطعيم 5 ملايين و858 ألفا و737 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاحات مضادة لكورونا.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة في أنجولا 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات و76 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 52 ألفًا و968 حالة، والوفيات إلى 1414 حالة، والتعافي إلى 46 ألفًا و182 حالة.

