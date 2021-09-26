وزير الخارجية الجزائرى: بحثت مع شكرى أهم القضايا على الساحتين العربية والأفريقية

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، أهم القضايا والتحديات المطروحة على مستويى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.



وأوضح ذلك وزير الخارجية الجزائري، أن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين، في إطار "الالتزام المشترك بالارتقاء بهذه العلاقات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين".



كان وزير الخارجية الجزائري قد أعلن عن عدة لقاءات أجراها مع نظرائه على هامش الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شكلت هذه اللقاءات، بحسب تعبيره، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الأممية، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة.



وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم، بأنها رصدت 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 202459.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 10 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و758.



وأشار البيان إلى تعافي 131 حالة جديدة ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 138 الفا و632، بينما يتواجد 20 مريضا في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.