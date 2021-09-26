الرئيس الكتالوني السابق يعد بالعودة إلى بلجيكا الإثنين المقبل

قال الرئيس الكتالوني السابق، كارلوس بويجديمونت، إنه سيعود إلى بلجيكا يوم الاثنين المقبل بعد مثوله أمام محكمة إيطالية.



وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن تصريحات بويجديمونت، الذي قُبض عليه في إيطاليا بناءً على طلب إسباني يتعلق باستفتاء الاستقلال الذي اعتبرته مدريد غير قانوني، جاءت بعد يوم واحد من السماح له بالخروج من السجن في انتظار جلسة الاستماع يوم 4 أكتوبر المقبل.



وبحسب محامي بويجديمونت الإيطالي، أجوستينانجيلو ماراس، فإن قرار تسليم موكله سوف يستغرق على الأرجح مدة "أسابيع".



أما الحكومة الإيطالية من جانبها فقد قالت إنها لن تتدخل في قضية بويجديمونت.