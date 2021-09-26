الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبض على سائق السيارة الطائشة فى فاقوس

حبس
حبس

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل زفاف في  فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الانحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بشخصان يقفان بجانب عامود إنارة. 


بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلاً من (طالبة "مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى" - شقيقها "طالب، مُصاب بكسور متفرقة") وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.

 

 وبسؤال شقيقتهما (حاصلة علي دبلوم - مقيمة بذات الناحية) أفادت بأنه حال وقوف المصابان على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة أحد الأشخاص - سمكري سيارات ، مقيم بدائرة المركز) لاختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً.


عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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