الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الأحد  ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية  وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس,
 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٢

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٧

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:٠٤

 

مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٥٢

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٧

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٥٢

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:١٠


مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٠٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٠

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٢


 

مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤١

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٦

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤١

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٦


 

مواقيت الصلاة في محافطة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٥

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤١

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٤


  

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٧

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤١

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥٩


 

مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٨

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٢

وقت آذان العشاء اليوم  ٧:٠٠


 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٧

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٧

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:٠٥

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

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