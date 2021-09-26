سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى والبنوك العامة

نستعرض معكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك، وذلك في ظل حالة الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية المختلفة ومنها الدولار الأمريكي لتوفير الكميات اللازمة منه التي تتحدد وفقاً لآلية العرض والطلب في الأسواق، خاصة في عمليات استيراد المنتجات المتعددة من الخارج.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي والبنوك العامة إقبالاً يوميًا على المتابعة لتأثير سعر صرف الدولار على حركة الأسواق المالية والشركات المستوردة والمصدرة ورجال الأعمال والمصريين العاملين في الخارج لمتابعة سعر صرف الدولار وتوفيره للشراء والبيع فى مختلف البنوك.





سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع.



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.





استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



استقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



سجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.