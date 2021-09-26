كوريا الجنوبية تسجل لأول مرة أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ3 آلاف إصابة، لأول مرة منذ اندلاع الجائحة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 3273 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 298402 إصابة.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2441 وفاة.

وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ3 آلاف حالة منذ تأكيد أول إصابة بكورونا في البلاد في 20 يناير من العام الماضي.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من حالة صحية خطيرة بواقع 30 مريضا عن اليوم السابق إلى 339 مريضا.

وحتى يوم الجمعة، تلقى 73.5% من سكان البلاد جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 منذ إطلاق برنامج التطعيم أواخر فبراير.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.