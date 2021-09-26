الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أيامنا الحلوة» تحيى الحفل الفنى لمهرجان «Gouter» بأجمل أغانى التراث

فرقة أيامنا الحلوة
فرقة أيامنا الحلوة

أحيت فرقة "أيامنا الحلوة" الحفل الفني لمهرجان "Gouter" الثقافي "عالم واحد.. ثقافات متعددة"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحديقة قصر البارون بمصر الجديدة، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية.

 

وقدمت فرقة "أيامنا الحلوة"، التي تمثل مصر في المهرجان، برنامجًا غنائيًا من التراث المصري المتنوع مثل رائعة سيد درويش "اسلمي يا مصر" وأغاني من التراث النوبي، بالإضافة إلى "يا مسهرني" لأم كلثوم ومن التراث الشعبي "عيون بهية".

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فرقة  أيامنا الحلوة

ويهدف مهرجان "Gouter” إلى مزج الحضارات والثقافات بين الدول، والدعوة إلى التعارف والتآلف والسلام بين جميع شعوب العالم.

 

وتقدم الدول خلال الحدث الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية والشعبية التي تشتهر بها، بالإضافة إلى تقديم وتذوق أشهر الأطباق التقليدية، فضلا عن المعروضات الفنية أو المشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها كل دولة.

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فرقة  أيامنا الحلوة

"هدفنا إعادة زمن الفن الجميل".. هذا هو شعار فرقة "أيامنا الحلوة" التي تأسست وخرجت للنور عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان، الذي تبنى فكرة إعادة كل ما هو جميل في فن الألفيةَ الثالثة، وقرر عثمان أن يضمّ شخصيّات تشاركه أهدافه.

 

وكان قد صرح محمد عثمان مؤسس فرقة "أيامنا الحلوة" أنه يختار الأغاني التي يقدمها للجمهور بتوزيعات مختلفة بالاتفاق مع فرقته الغنائية وبالشورى بينهم.

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فرقة  أيامنا الحلوة

وأكد عثمان - في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج " لدي أقوال أخرى" على إذاعة نجوم أف إم - على وضع رؤية للأغنيات التى تخرج إلى النور، بمعايير محددة ومنها أن تكون أعمالا راقية مناسبة للجميع ولها هدف، وتستهدف جذب شريحة أكبر من الشباب، كاشفا عن دور الشاعر الكبير صلاح جاهين اختيار اسم الفرقة، قائلا إنها مقتبسة من أشهر رباعاياته.

خلال حفل جمهور فول مهرجان مجلس الوزراء سياحة برنامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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