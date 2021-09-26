السياحةً تنشر فيديو ترويجى قصير لمحافظة القليوبية

ضمن حملتها الترويجية

روجت وزارة السياحة والآثار، اليوم، لمحافظة جديدة ضمن حملتها للترويج للمحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي هذا العام

على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهي محافظة القليوبية.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة القليوبية:

تعد محافظة القليوبية من أقاليم مصر السفلى، وتعتبر من المحافظات الغنية بالمناطق الأثرية مثل تل أتريب الذي كان مركزًا سياسيًا ودينيًا وإداريًا مهمًا في دلتا النيل وعاصمة الإقليم العاشر لمصر السفلى، وحمامات أتريب، وتل اليهودية، وقرية العلوة، وبعض المناطق بمدينة القناطر الخيرية، وقرية الدير، والبردعة، وقها، ، ومسطرد، وسرباقوس وغيرها.

ومن أهم الآثار الإسلامية بها سراى محمد على، ومسجد الأشرف برسباى، وقناطر محمد على الخيرية، ومسجد الظاهر بيبرس (المسجد الكبير)، ومبنى متحف نماذج الرى.

#مصر #القليوبية #حكايات_من_قلب_القليوبية #٢٧محافظة #يومالسياحة_العالمي

‏ #WorldTourismDay‏

#Tourism4InclusiveGrowth

‏#WTD2021

#Egypt #27Governorates #GlimpsesOfEgypt

#ExperienceEgypt

يشار الي ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ناقش مؤخرا بمقر الوزارة بالزمالك، في الملامح الرئيسية للاستراتيجية الإعلاميةللترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي والذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.





وأشار" العناني" إلى أن هذه الاستراتيجية شهدت على مدار الأشهر الماضية العديد من المناقشات من خلال عقد مجموعة من الاجتماعاتواللجان المختلفة، منوهاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم عدد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العاموالخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج السياحي لمصر.





كذلك مناقشة الخطة الدعائية للمقصد السياحي المصري على ت للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فيالأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، حيث قام ممثلو الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعيالترويجية الخاصة بالهيئة باستعراض خطتهم الحالية للترويج للمقصد المصري في هذه الأسواق من خلال هذه المواقع، من حيث طبيعةالمحتوى الدعائى وما يتضمنه من منشورات وصور وفيديوهات قصيرة.