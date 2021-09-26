محافظ الإسكندرية يشارك فى فعاليات احتفالية اليوم البحرى العالمى 2021

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء السبت، في فاعليات احتفالية اليوم البحري العالمي لعام ٢٠٢١، تحت شعار "البحارة في صميم مستقبل البحري"، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية وزارة النقل.

احتفالية اليوم البحري العالمي

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والنائب عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء مجالس غرف الملاحة، ورؤساء الموانئ، وكوكبة متميزة من ممثلي صناعة النقل البحري.



احتفالية اليوم البحري العالمي



رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بإقامة الاحتفال باليوم البحري العالمي على أرض الإسكندرية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالنقل البحرى في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

احتفالية اليوم البحري العالمي

وأضاف المحافظ أن الدولة بما تتمتع به من سواحل بحرية، وعدد من الموانىء التجارية تطل عليها في البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس والمناطق اللوجستية المرتبطة بهم ، جعلها تحجز مكانًا متميزًا ضمن الخريطة التنافسية العالمية في مجال النقل البحري، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وتنفيذها طبقًا للمعايير الدولية.

احتفالية اليوم البحري العالمي

كما افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، فاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي تحمل اسم المخرج الكبير "علي بدرخان"، جاء ذلك بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، ولفيف من الفنانين بمصر والدول العربية والأوروبية.

احتفالية اليوم البحري العالمي

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة السياحة والجمال والفن وملتقى الحضارات والثقافات، مقدمًا التحية باسم الإسكندرية لجميع الفنانين المصريين وضيوف الإسكندرية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.