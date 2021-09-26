ترودو يستقبل المواطنين الكنديين العائدين من الصين بعد أكثر من ألف يوم على احتجازهما

استقبل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، المواطنين الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، اللذين احتجزتهما السلطات الصينية لأكثر من ألف يوم على خلفية احتجاز المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، منج وانتشو، في كندا.





ووفقا لما أفادت صحيفة "ذا ستار" الكندية عبر موقعها الإلكتروني، فقد هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الكندية، التي كانت تقل كوفريج وسبافور، في مطار كالجاري الدولي، جنوب كندا، في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعدما أفرجت السلطات الكندية عن منج بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة.





ووصل الكنديان بصحبة سفير كندا في بكين، دومينيك بارتون، حيث كان في استقبالهما كل من ترودو ووزير خارجيته، مارك جارنو. وأظهرت الصور احتضان رئيس الوزراء للمواطنين العائدين بينما كانا يسيران على مدرج المطار.





يأتي ذلك بعد عودة منج، ابنة مؤسس "هواوي"، رين زينجفوي، إلى بلادها بموجب تسوية مع وزارة العدل الأمريكية تم بناء عليها سحب طلب تسلمها.



وتُتهم منج في الولايات المتحدة بالاحتيال المصرفي فيما يتعلق بانتهاك العقوبات ضد إيران.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 4115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 51 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و597 ألفا و789 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و590 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 55.405 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و روسيا و تركيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.