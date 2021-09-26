مصطفى قمر يحتفل بانتهاء الموسم الأول من «قمر أف أم» (صور)
قام النجم مصطفى قمر بالاحتفال بانتهاء الموسم الأول في إذاعته "قمر أف أم" وذلك داخل مقر الأكاديمية الخاصه به وسط حضور العديد من فريق العمل علي رشاد ومروة يحيى ومهندس مجد شمعة وسوزان حسن واهل الصحافه والإعلام.
وقد كرم "قمر" ضمن الاحتفاليه أول دفعة من مذيعي "قمر أف إم"؛ احتفالا بانتهاء الموسم الأول وسط حضور العديد من العاملين بالأكاديمية وأجواء من التصوير والاحتفال.
وأيضًا على هامش الاحتفالية قام قمر بتهنئة (يامن حسني) الفائز من خلال برنامج "موسيكا" تقديم سوزان يوسف ومحمد مهاب وهو احد برامج الموسم الأول الذين قاموا بعمل مسابقه لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي والجائزة هي أغنية من إنتاج المحطة ومن كلمات أحمد علي موسي ولحن/ مصطفي قمر وتوزيع الموسيقار أحمد عادل.
ويقوم " قمر" بالتحضير لعدد من المشاريع الغنائية خلال الفترة القادمة منها أغنية بعنوان "ضحكتك" من كلمات أحمد حسن رؤول ولحن محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب سيتم طرحها الفترة القادمة على جميع البلات فورم الغنائية واليوتيوب.
وكان قد شارك الفنان مصطفى قمر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فارس بلا جواز" والذي يجسد خلال العمل شخصية مختلفة تمامًا عن طريق عمل درامي بحلقات منفصلة متصلة وصراع مع الحب بأسلوب كوميدي كبير، كما يقدم في العمل بعض الأغنيات الأولى خاصة بالتتر والثاني في نصف المسلسل والثالثة في نهايته.
يشارك في بطولة "فارس بلا جواز" الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام وهناك العديد من المشاركات للنجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله وأوس أوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.