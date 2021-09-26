الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 2021

نتيجة الكشف الطبي
نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

تعد سيارات المعاقين واحدة من الأساسيات التي يحتاجها المعاق لكي يستطيع التنقل بسهولة ويسر، ومن ضمن خطوات الحصول على السيارة خضوع المعاق للكشف الطبي لمعرفة مدى أحقيته للحصول على السيارة.

خطوات الاستعلام عن  نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

خصصت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان رابطاً إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، والذي يمكن الدخول إليه من هنا http://www.smcegy.com/site/car/، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور الخاص بك، ثم الضغط على كلمة بحث، وستظهر لك نتيجة الكشف الطبي الذي يعتبر من ضمن شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاق. 

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021

حددت إدارة المجالس الطبية  التابعة لوزارة الصحة والسكان مجموعة من الاشتراطات التي واجب توافرها لذوي الاحتياجات  للحصول على سيارات المعاقين، تتمثل في الأتي:

1- أن  يمتلك المعاق بطاقة الخدمات المتكاملة.

2- ألا يقل عمر المعاق عن 18 عامًا.

3- تحديد نوع الإعاقة سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

4- بطاقة رقم قومي سارية.

5- أن يكون المعاق مصري الجنسية.

خطوات الحصول على سيارات المعاقين 2021

1- من  أولى الخطوات أن يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

2- أن يخضع المعاق للكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة.

3- أن يكون لدية بطاقة الرقم القومي مبين بها الحالة الاجتماعية للمستفيد والعنوان التفصيلي والوظيفة.

4- رقم تليفون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين.

5- تحديد نوع الإعاقة.

6- تحديد مكان الكشف الطبي وتاريخه.

7- اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة منه.

8- طبع بيان عملية التسجيل.

9- إقرار بصحة بيانات المتقدم للحصول على سيارة المعاقين.

الكشف الطبى الرقم القومى بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الصحة والسكان الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

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