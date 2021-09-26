الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 113 طن قمامة ومخلفات من شوارع قطور في الغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

أعلن مجلس مدينة قطور برئاسة عبد الشافى كمال، رئيس مركز ومدينة قطور في محافظة الغربية، السبت، رفع نحو 113 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه، شدّد طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

 

رفع نحو استحداث قمامة وإيقاف الامم المتحدة حالات بناء على الأراضي الزراعية إغلاق ٦ مقاه بمركز قطور ومصادرة ٢٤ شيشة بسب مخالفة المواعيد والإجراءات بدون ترخيص طنطا نظافة حملات النظافة محافظة الغربية المخالف محافظ الغربية البناء بدون ترخيص خشبية دون ترخيص نائب محافظ مخلفات وتراكمات قمامه ومخلفات كشافات الإنارة رئيس مركز ومدينة قطور الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة استمرار حملات النظافة الخشبية

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