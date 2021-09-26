تحرير 10 مخالفات في حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مساء اليوم حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية، حيث تم التفتيش على رخص المحلات ورفع الاشغالات التي تعوق حركة المركبات والمواطنين ومتابعة اعمال النظافة وإعادة الانضباط بشوارع المنيا.

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

أسفرت الحملة التي قادها محمود ثابت نائب رئيس المركز والمدينة وضمت كل من أيمن حسانين رئيس حي جنوب مدينة المنيا وحسام الفلاح مدير الإشغالات وفريق الإشغالات بالوحدة المحلية وعضو من إدارة الإعلام عن رصد عدة مخالفات وتم تحرير 10 محاضر جاءت ما بين 7 محاضر إشغال طريق و3 محاضر نظافة

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

وأكد أيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة ان هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة التواجد الميداني في الشارع لتحقيق الانضباط والمحافظة على النظام العام.

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن أعطي توجيهات بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة الدورية والاهتمام بالعشب الأخضر، ورى المسطحات الخضراء ، خاصة بكورنيش النيل والمتابعة المستمرة لمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وكذلك التنبيهات العامة للحفاظ على أهم منظر جمالي يميز مدينة المنيا عن باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات وتعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة وكورنيش النيل لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري مع متابعة التزام المواطنين بالحفاظ علي الكورنيش خاصة بعد تطويره وتطبيق الإجراءات الأحترازية اللازمة.

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

وأوضح محمود طنطاوي مدير الكورنيش على القيام بأعمال النظافة وري المسطحات الخضراء بصفة دورية على مدار اليوم، للحفاظ على كورنيش النيل مناشدًا رواد الكورنيش بالحفاظ علي نظافته والأشجار والمسطحات الخضراء به.

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالمنيا