السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: استراتيجية حقوق الإنسان ستكون على أجندة الأولويات البرلمان

إيفلين متى عضو مجلس
إيفلين متى عضو مجلس النواب

قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب ولجنة الصناعة بالبرلمان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ستكون على أجندة الأولويات بمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون والتنسيق بين لجانه النوعية المختلفة واللجنة العامة لمجلس النواب، سيتم ترجمة هذه الاستراتيجية لما يحقق المبادىء العامة لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن يتمتع بها بكافة حقوقه الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت متى عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن الاستراتيجية سيتم ترجمتها إلى حزمة تشريعية بالنظر إلى العديد من القوانين التي صدرت ويتم العمل بها الآن ولكن مع وجود بعض العقبات الخاصة بالتنفيذ جعلت هناك صعوبة في التطبيق مما شكل عبء على المواطنين.

وأكدت أن اللجان داخل مجلس النواب سيضعون أولوية في المناقشة من خلال الاستماع لرأي كل لجنة معنية بالاستراتيجية واقتراحاتها لتطوير هذه الاستراتيجية وسهولة تنفيذها على أرض الواقع، سواء من خلال إدخال تشريعات جديدة تعمل على تعزيز محاور الاستراتيجية.

وأشادت عضو مجلس النواب بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، فضلا عن الجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في التنسيق مع الحكومة وترحيبها بأي تعاون من شأنه تحقيق المبادىء والمحاور التي اشتملت عليها الاستراتيجية.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، والذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030.

حقوق الانسان مجلس النواب الصناعة النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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