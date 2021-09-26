الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

تطوير المناهج: كتاب اللغة الانجليزية يدعم مهارات المتعلم فى التعبير عن ذاته

كتاب اللغة الانجليزية
كتاب اللغة الانجليزية 4  Connect P

نشرت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صورا لكتاب اللغة الإنجليزية  Connect P4    للصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلي أن الكتاب يدعم مهارات المتعلم فى التعبير عن ذاته من خلال التكامل بين مهارات اللغة المختلفة. 

 

وأشارت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن المتعلم يستمع و يقرأ عن موضوعات شيقة ترتبط بحياته الواقعية و محيطه القريب و ترتبط بالمواد الدراسية الأخرى فى ذات الوقت، و يتناقش و يكتب عن ذات الموضوع، كما يبحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيع المتعلم على البحث و الاستقصاء. 

 

واضافت مدير مركز تطوير المناهج، أن  المتعلم يتدرب على التعلم فى ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في  نهاية الوحدة مما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتى و التعلم المستمر .. وتابعت قائلة ،" اجمل أمنياتي للمعلمين والطلاب بعام دراسي ممتع".

 

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرار وزاري، تضمن نظام جديد لاختبارات طلاب الصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/ 2022 .

كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
كتاب اللغة الانجليزية 4� Connect P
مركز طارق بعد تطوير كتاب رحلة حياته المناهج وزير التربية والتعليم معلومات واحد المخ التعليم دكتور بدء تقدم تواصل معلم دير

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