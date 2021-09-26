الفنان مصطفى درويش عن فيلم «الملحد»: مفاجأة للجمهور

عبر الفنان مصطفى درويش، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا من خلال المشاركة في كثير من الأعمال الفنية المختلفة، وخاصة بعد حصوله على عدة تكريمات مؤخرًا، كان آخرها تكريمه في مهرجان "الفضائيات العربية" عن مسلسل "كله بالحب"، والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وعرض في السباق الرمضاني الماضي.

وكشف "درويش"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن تفاصيل مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد "الملحد"، مشيرًا إلى أن ظهوره باللحية مؤخرًا ليس له علاقة بالحقيقة ولكن له علاقة بالشخصية التي يقدمها في الفيلم.

وأضاف: "فيلم الملحد بطولة عدد كبير جدًا من النجوم، وظهوري باللحية الكثيفة آثار الجدل، وأنا ملتزم دينيًا، بس ضد التطرف الديني، وهذا ما يناقشه الفيلم نفسه، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وبطولة الفنانين أحمد حاتم، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وهو فيلم جامد جدًا فيه ناس قامة، وهو أول تجربة لي مع أحمد السبكي".

فيلم "الملحد"، من بطولة محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، أحمد السلكاوى، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ومن ناحية أخرى، شارك مصطفى درويش في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.

وكان الفنان مصطفي درويش، قد شارك أيضًا في مسلسل "بين السما والأرض"، وعرض في 15 حلقة في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولة المسلسل، هانى سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إنتاج شركة سينرجي.