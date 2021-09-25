السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفي: سأطلب مقاطعة الانتخابات حال عدم التوصل لإطار قانوني للتصويت

محمد المنفي رئيس
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، أنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.

 

وقال المنفي في تصريح لوكالة "رويترز": إن "هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها"، مضيفا أن "عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته".

 

وعن قوانين الانتخاب، قال إن "المشكلة ليست فقط قانونية أو في سن هذه القوانين بل هي سياسية أيضا".

 

وأردف: "الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية".

 

وتابع أن "الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة".

 

وكان المنفي ترأس اليوم اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك، لبحث الأوضاع الراهنة، وسبل إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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