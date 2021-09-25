الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف طبي بالمجان لـ١٦٠٧ في قرى دمياط

كشف طبي
كشف طبي

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية العبيدية بمركز فارسكور، تردد عليها ١٠٧٦مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٢٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات أخرى، بالإضافة إلى إجراء ٣١٦ تحليل معملى وفحص ٢٥حالة بالأشعة و٢٢حالة أخرى بإجراء السونار، هذا إلى جانب تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ضمن فعاليات القافلة. 

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة فى حملاتها للتصدى لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

محافظة دمياط دمياط صحة دمياط منال عوض محافظ دمياط

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