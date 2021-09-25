السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

علق نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، على دعوة شخصيات عراقية، خلال اجتماع في إقليم كردستان، إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال بينيت، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏مئات من الشخصيات العراقية، من السنة والشيعة، اجتمعت أمس من أجل الدعوة لصنع السلام مع ‎إسرائيل".

بينيت يدعو للسلام مع العراق

وتابع، في تغريدات باللغة العربية: "هذه الدعوة أتت من الشعب وليس من الحكومة وما يحظى بأهمية خاصة هو الاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له يهود ‎العراق.. في المقابل، إسرائيل تمد لكم يدها في السلام".

في السياق ذاته، أعلن العراق رفضه القاطع لأي محاولات من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا موقفه الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة وقيام دولة مستقلة، عاصمتها مدينة القدس.

وأكدت الحكومة العراقية أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، على مبدأها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أنها تدعم الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها تؤكد موقفها الثابت تجاه تلك القضية في كل المحافل الدولية.

بينيت العراق إسرائيل التطبيع السلام اقليم كردستان يهود العراق

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