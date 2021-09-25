«3 آلاف فرصة عمل».. «واحات السيليكون»: تشغيل منطقة السادات التكنولوجية أكتوبر

كشف الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السليكون التابعة لوزارة الاتصالات، عن أنه سيتم تشغيل المنطقة التكنولوجية بمنطقة السادات في المنوفية خلال أكتوبر المقبل، موضحا أن المستهدف منها توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب خلال العام الأول.

وقال دانش في تصريح لـ "الدستور" إن مشروع المناطق التكنولوجية بالمحافظات حقق إيرادات جيدة للدولة خلال آخر ثلاثة أعوام، مثمنا جهود القيادة السياسية لإنشاء مجمعات تكنولوجية لتنمية قدرات الشباب.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد استفادت من هذا المشروع بعد إنشاء منطقتين في بني سويف وأسيوط بجانب برج العرب والسادات، موضحا أن هدف المشروع توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحد من الاغتراب والبحث عن فرصة عمل في المدن الكبري.

ونوه بأن هذا المشروع أتاح ومنح حوافز وفرص استثمارية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين كما أدى إلى خلق بيئة جيدة ومناسبة للشركات للتواجد في هذه المناطق الحيوية، مؤكدا أن الدولة غيرت قانون الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.