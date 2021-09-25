حبس 3 متهمين لحيازتهم 600 جرام استروكس بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمنطقة السلام في محافظة القاهرة.

كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين (و.م ، ر.ح ، م.ح) عاطلين، عثر بحوزتهم علي (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600جرام ، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم).

ووردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الاستروكس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.