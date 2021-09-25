السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين لحيازتهم 600 جرام استروكس بالسلام

استروكس
استروكس

قررت نيابة السلام اليوم، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس  قبل ترويجها بمنطقة السلام في محافظة القاهرة.

 كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين (و.م ، ر.ح ، م.ح) عاطلين، عثر بحوزتهم علي (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600جرام ، ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم).

ووردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام 3عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الاستروكس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس مواد مخدرة استروكس السلام نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

شكري يؤكد موقف مصر من التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

تظاهر آلاف ضد قيود كورونا في فرنسا.. واشتباكات في نيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم