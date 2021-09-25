السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهر آلاف ضد قيود كورونا في فرنسا.. واشتباكات في نيس

تظاهرات في فرنسا
تظاهرات في فرنسا

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع المدن الفرنسية، اليوم، احتجاجا على القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فيما تخللت المظاهرات بمدينة نيس الجنوبية اشتباكات مع الشرطة.

وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» خروج أكثر من 63 ألف في الاحتجاجات المناهضة لإلزامية استظهار التصاريح الصحية في الأماكن العامة.

واضطرت الشرطة في مدينة نيس لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق المتظاهرون رجال الأمن بمواد مختلفة.

واعتبارا من 21 يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول الأماكن التي تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وتم توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ والحانات والمراكز التجارية الكبرى.

فرنسا مدينة نيس قيود كورونا احتجاجات تظاهرات الشرطة

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تظاهر آلاف ضد قيود كورونا في فرنسا.. واشتباكات في نيس

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