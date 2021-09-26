الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طلاب جامعيين يتطوعون لتنظيف وتعقيم معرض «أهلا مدارس»

متطوعين بمعرض أهلا
متطوعين بمعرض أهلا مدارس

بهمة كبيرة وجهد متواصل يجوب شابين متطوعين معرض «أهلا مدارس» بشكل يومي بهدف نظافة وتعقيم المعرض لعكس صورة إيجابية وترك انطباع جيد لدى الزائرين وأيضا حفاظا على سلامة الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية منه فضلا عن تشديدات إدارة المعرض على ارتداء الكمامات ووضع المحاليل الكحولية في أرجاء المكان لتعقيم أيدي الزوار.

 

لايكل ولا يمل عبد الرحمن ومحمد ذاك الشابين الجامعيين من العمل بالمعرض بهدف تحقيق رسالتهم التطوعية حيث يعملان بنشاط كبير جنبا إلى جنب مع زملائهم المتطوعين.

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متطوعين بمعرض أهلا مدارس

يقول عبدالرحمن خليل:"سعيد للغاية للمشاركة هذا العام في معرض «أهلا مدارس» كمتطوع حيث استغل دائما الفرص في أوقات الإجازة الدراسية للإشتراك في الأعمال الخيرية والتطوعية.

 

وأشار إلى أنه فور ما علم بموعد إنطلاق المعرض تقدم مع أصدقائه لإدارة تنظيم المعرض للمشاركة في الأعمال التطوعية وتم قبوله لتقديم المساعدات للزائرين وتوجيههم إلى حيث يريدون من الأماكن كذلك أيضا يقوم بالأعمال الخدمية الأخرى.

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متطوعين بمعرض أهلا مدارس

من جانبه أعرب محمد عن سعادته بالعمل بالمعرض مشيرا الى أنه يشارك في العديد من المعارض الأخرى كمتطوع لحبه للأعمال الخيرية وخدمة ومساعدة الأخرين حيث أن المعرض يتيح أدوات التعقيم ويقوم بشكل دوري برش الأرضيات والحوائط وتعقيمها والحد من انتشار الفيروس المستجد.

 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 من شهر سبتمبر الجاري معرض "أهلا مدارس" المقام في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الفترة من 16 لـ 30 سبتمبر 2021.

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متطوعين بمعرض أهلا مدارس
أهلا مدارس الزائرين التطوع الإجازة تعقيم كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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