الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المواصفات والمعايير الجديدة للفنادق داخل المطبخ

المواصفات الجديدة
المواصفات الجديدة للفنادق

تتابع لجان وزارة السياحة والآثار، تطبيق الفنادق للمعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق «HC»، والتي تهدف إلى الوصول بالفنادق المصرية إلى المواصفات العالمية.

وتتضمن المواصفات الجديدة طبقًا للتصنيف الجديد، قيام العاملين بغسل الأيدي بصفة دورية ومنظمة وبطريقة صحية سليمة كل 20 دقيقة  أو بين المهمات المختلفة، واستخدام قفازات أحادية الاستخدام من مادة آمنة عند تحضير الأطعمة الجاهزة، وارتداء زي ملائم للعمل داخل المطبخ يضمن سلامة العاملين الشخصية وسلامة الأغذية المجهزة.

كما نصت المعايير، على أن  جميع الطهاة يرتدون زي فاتح اللون، ويستثنى من ذلك العاملين في المطابخ المتخصصة أو في المطاعم المواجهه للنزلاء، كما نصت على ارتداء الطهاة  أحذية خاصة ملائمة للعمل تضمن سلامتهم وغير زلقة ، بالإضافة إلى ارتداء جميع العاملين بالمطبخ مستلزمات وقاية الطعام من أغطية للرأس ملائمة للعمل و قفازات وغطاء لحية، كما يلتزم جميع عمال النظافة داخل المطبخ بارتداء ملابس غير منفذة للماء «مريلة مناسبة، وأحذية مناسبة غير زلقة»، ويتم اتباع  كافة العاملين بالفنادق كافة الممارسات الصحية من  عدم وجود أظافر طويلة، وعدم وجود جروح وغيرها من سمات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى  عدم ارتداء الإكسسوارات، مع منع تناول الطعام  والشراب والتدخين إلا في  الأماكن المخصصة، أن يكون جميع العاملين مدربين على مبادئ صحة وسلامة الغذاء والمياه.

ونصت المعايير أن يتواجد بالفندق الملصقات الإرشادية الخاصة بمنع «التدخين، والأكل أثناء العمل، وإرتداء أكسسوارات»، كذلك الملصقات الإرشادية الخاصة بالتنبيه عن الامتناع عن العمل في حالة الشعور بالمرض، بالإضافة إلى ضرورة توافر صندوق الإسعافات الأولية داخل  المطبخ الرئيسي بالفندق وكل مطبخ فرعي بحيث يكون مفتوح و يمكن الوصول إليه بسهولة. 

سلامة الغذاء النظافة الشخصية الفنادق وزارة السياحة والآثار الإكسسوارات نزلاء تناول الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

القبض على سائق السيارة الطائشة فى فاقوس

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

الاتحاد الأوروبى يخصص 140 مليون يورو لنظم الغذاء المستدامة

شكري يؤكد موقف مصر من التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم