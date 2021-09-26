المواصفات والمعايير الجديدة للفنادق داخل المطبخ

تتابع لجان وزارة السياحة والآثار، تطبيق الفنادق للمعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق «HC»، والتي تهدف إلى الوصول بالفنادق المصرية إلى المواصفات العالمية.

وتتضمن المواصفات الجديدة طبقًا للتصنيف الجديد، قيام العاملين بغسل الأيدي بصفة دورية ومنظمة وبطريقة صحية سليمة كل 20 دقيقة أو بين المهمات المختلفة، واستخدام قفازات أحادية الاستخدام من مادة آمنة عند تحضير الأطعمة الجاهزة، وارتداء زي ملائم للعمل داخل المطبخ يضمن سلامة العاملين الشخصية وسلامة الأغذية المجهزة.

كما نصت المعايير، على أن جميع الطهاة يرتدون زي فاتح اللون، ويستثنى من ذلك العاملين في المطابخ المتخصصة أو في المطاعم المواجهه للنزلاء، كما نصت على ارتداء الطهاة أحذية خاصة ملائمة للعمل تضمن سلامتهم وغير زلقة ، بالإضافة إلى ارتداء جميع العاملين بالمطبخ مستلزمات وقاية الطعام من أغطية للرأس ملائمة للعمل و قفازات وغطاء لحية، كما يلتزم جميع عمال النظافة داخل المطبخ بارتداء ملابس غير منفذة للماء «مريلة مناسبة، وأحذية مناسبة غير زلقة»، ويتم اتباع كافة العاملين بالفنادق كافة الممارسات الصحية من عدم وجود أظافر طويلة، وعدم وجود جروح وغيرها من سمات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى عدم ارتداء الإكسسوارات، مع منع تناول الطعام والشراب والتدخين إلا في الأماكن المخصصة، أن يكون جميع العاملين مدربين على مبادئ صحة وسلامة الغذاء والمياه.

ونصت المعايير أن يتواجد بالفندق الملصقات الإرشادية الخاصة بمنع «التدخين، والأكل أثناء العمل، وإرتداء أكسسوارات»، كذلك الملصقات الإرشادية الخاصة بالتنبيه عن الامتناع عن العمل في حالة الشعور بالمرض، بالإضافة إلى ضرورة توافر صندوق الإسعافات الأولية داخل المطبخ الرئيسي بالفندق وكل مطبخ فرعي بحيث يكون مفتوح و يمكن الوصول إليه بسهولة.