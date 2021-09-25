«صحة الغربية» تواصل فعاليات «معًا نطمئن» للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد د. عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار فعاليات حملة "معًا_نطمئن..سجل الآن"، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك بدءًا من ميدان السيد البدوي وانتهاءً بمنطقة استاد طنطا الرياضي.

وأطمأن وكيل الوزارة منذ صباح اليوم على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأكد وكيل الوزارة أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى علي موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

أوضح الدكتور محمد شعيب، مدير إدارة طنطا ثاني بأن محافظة الغربية تشهد اليوم انتشار أتوبيسات بطنطا، والفرق المتنقلة، والذي قام اليوم بتسجيل المواطنين من تقاطع شارع الجلاء مع شارع البحر، وينتشر بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها ميدان السيد البدوي ، والجلاء ، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أضاف وكيل الوزارة بأن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، برئاسة الدكتوره نهلة كامل، المكلفة من المكتب الإعلامي لوزيرة الصحة تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة "التابلت" لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد علي الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أشار وكيل الوزارة بأن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، بالإضافة إلي الاماكن المخصصة للمسافرين ، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح بمختلف أنحاء محافظة الغربية ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح كورونا.