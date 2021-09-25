السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين روجوا مخدرات بمحيط دار رعاية أيتام في أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة حال تواجدهم بمحيط دور رعاية الأيتام بمدينة 6 أكتوبر وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة، مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة "أول وثان أكتوبر" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات، عن ضبط 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "طبنجة، عدد من الطلقات، كمية من الهيروين المخدر، كمية من الشادو المخدر، عدد من الأقراص المخدرة- كمية من الحشيش المخدر، مبالغ مالية".

واعترفوا بمواجهتهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة بأكتوبر حبس 3 عاطلين محيط دور رعاية الأيتام مدينة 6 أكتوبر أسلحة نارية

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