تقرير يوضح العلاقة بين التلوث البيئي وخطر الإصابة بالاكتئاب

يعتبر التلوث من الأسباب التي تساهم بشكل كبير في إصابتك بالكثير من المشكلات الجسدية، لكن كشفت دراسة عالمية جديدة بأن يمكن أن يضر بصحتك العقلية أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع " health central" الطبي.

أوضح الباحثون، أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من التعرض لتلوث الهواء قد زادوا من خطر الإصابة بالاكتئاب والانتحار، وفقًا للمراجعة المنهجية التي نُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives .

هل يمكن أن يؤدي خفض تلوث الهواء العالمي إلى منع الملايين من الاكتئاب؟

أشار الباحثون، بجامعة كوليدج لندن، أنه بالنسبة لشخص يعيش لمدة ستة أشهر على الأقل في منطقة بها ضعف الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية لنوع من التلوث يسمى الجسيمات الدقيقة، فإن خطر الإصابة بالاكتئاب سيزداد بنسبة 10٪.

وأظهر الباحثون، أن تلوث الهواء يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا للصحة العقلية، مما يجعل قضية تنظيف الهواء الذي نتنفسه أكثر إلحاحًا من أجل حمايتك.

ما الذي يسبب مرض الإكتئاب؟

تمت دراسة سبب الاكتئاب منذ فترة طويلة، ويتفق الخبراء على أن هناك العديد من العوامل التي تعمل معًا للتأثير على إصابة الشخص بالاكتئاب، ولكن بعض الأسباب الجذرية المحتملة تشمل الاختلافات في كيمياء الدماغ، وعدم التوازن الهرموني.

وتشمل عوامل الخطر في الإصابة بالاكتئاب المعروفة بخلاف تلوث الهواء، هو التاريخ العائلي، تعاطي الكحول والمخدرات.

كما أن الإصابة بمرض خطير أو مزمن، مثل أمراض القلب أو الآلام المزمنة أو السرطان، من الأمور التي تعتبر أحد عوامل الخطر، بالإضافة إلى التعرض لأحداث مؤلمة أو مرهقة، مثل فقدان شخص عزيز أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي.

وأشار الباحثون، أن تناول بعض الأدوية، مثل بعض الأدوية المنومة وأدوية ارتفاع ضغط الدم، تساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب.

على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة لمنع حدوث الاكتئاب في المقام الأول، فإن اتخاذ هذه الخطوات قد يكون مفيدًا، في الحماية من خطر الإصابة بمرض الإكتئاب.